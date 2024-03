Op eerste ochtend al 100.000 belastingaangiften binnen

De Belastingdienst heeft donderdagochtend voor 08.00 uur al meer dan 100.000 aangiften binnengekregen. Sommigen zaten er al vroeg klaar voor. De eerste aangifte was 3,5 minuut na middernacht binnen.

Ongeveer 7,3 miljoen particulieren en ongeveer 1,9 miljoen ondernemers moeten vanaf 1 maart hun aangifte inkomstenbelasting over 2023 indienen. Dat zijn er meer dan vorig jaar. Toen kregen 8,8 miljoen mensen een aangiftebrief, 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers. De aangifteperiode loopt zoals gebruikelijk tot 1 mei.

Voor iedereen is bij het invullen van formulieren gratis hulp beschikbaar, telefonisch, online en in de buurt. Om de hulpmogelijkheden onder de aandacht te brengen, stonden medewerkers van de Belastingdienst vroeg in de ochtend in Utrecht, op het plein bij het Centraal Station. Nieuw dit jaar is de Belastingdienstbus die gedurende drie weken door Nederland toert om mensen te helpen met vragen over hun aangifte.