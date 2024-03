Problemen met boekhouding Amerikaans grondstoffenconcern ADM

De Amerikaanse grote handelaar in landbouwproducten Archer-Daniels-Midland (ADM) waarschuwt dat er problemen zijn met de boekhouding van het bedrijf. ADM stelt de publicatie van het jaarverslag uit, laat het bedrijf weten. In januari zette ADM onverwachts de financieel topman van het bedrijf op non-actief in afwachting van de uitkomst van een intern onderzoek.

Het interne onderzoek van ADM richt zich op de boekhoudkundige praktijken bij de afdeling voeding. ADM heeft de afgelopen jaren miljarden geïnvesteerd in die tak van het bedrijf, maar de opbrengsten zijn minder hoog dan verwacht. Dat kwam onder meer door een verminderende vraag naar plantaardig voedsel. Het bedrijf wilde juist minder afhankelijk worden van de handel in grondstoffen, die aan prijsschommelingen onderhevig zijn.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie in Manhattan is bovendien een onderzoek gestart naar de boekhouding van het bedrijf, maakte financieel persbureau Bloomberg eerder bekend. Het grondstoffenconcern heeft een jaarlijkse omzet van zo’n honderd miljard dollar.