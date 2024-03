The Body Shop blijft open in Duitsland ondanks problemen

De winkels van The Body Shop in Duitsland blijven voorlopig open ondanks dat het bedrijf in onder meer dat land kampt met financiële problemen, meldt bewindvoerder Biner Bähr. Volgens hem wordt nu gezocht naar een koper die alle winkels wil overnemen. Hij hoopt dat dit tegen eind april geregeld is.

The Body Shop vroeg twee weken geleden een vorm van faillissement aan in Duitsland. Bähr meldt dat de activiteiten van het bedrijf nu stabiel zijn en dat wordt gekeken naar manieren om het bedrijf te herstructureren. Bij The Body Shop in Duitsland werken meer dan vierhonderd mensen in 63 winkels.

De bewindvoerder kijkt voor het voortbestaan van de cosmeticaketen ook naar de Duitse consument. “Ik hoop dat ze loyaal aan ons blijven, wat natuurlijk helpt bij de herstructureringsinspanningen.”

Niet alleen in Duitsland kampt The Body Shop met financiële problemen. Twee weken geleden werd bekend dat de Britse tak van de cosmeticaketen failliet is. Kledingverkoper Next heeft de bewindvoerders van de Britse tak benaderd voor een mogelijke deal om een deel van de cosmeticaketen over te nemen, werd recent bekend. Ook in België is het bedrijf bankroet gegaan.

The Body Shop is sinds november in handen van de Duitse participatiemaatschappij Aurelius. De keten kwam rond kerst, een belangrijke periode voor winkeliers, in de problemen. De curatoren van de Britse tak stelden eerder in een verklaring dat het bedrijf onder de vorige eigenaar kampte met “een lange periode van financiële uitdagingen, die samenvielen met een moeilijk handelsklimaat voor de detailhandel in het algemeen”.

In totaal heeft The Body Shop ongeveer 3000 winkels in ruim zeventig landen. Bij het bedrijf zijn ongeveer 10.000 mensen in dienst en nog eens 12.000 via franchises. De keten heeft in Nederland zo’n 150 werknemers en 27 vestigingen, die openblijven, werd eerder bekend.