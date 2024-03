Verkopen autoconcern Volkswagen omhoog in 2023

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft in 2023 zijn verkopen opgevoerd, met ook een hogere omzet. Het bedrijf, dat naast Volkswagen ook bijvoorbeeld de merken Skoda, Porsche, Audi en Seat en de truckmerken MAN en Scania voert, verkocht wereldwijd in totaal 9,24 miljoen voertuigen. Dat is een stijging van 12 procent vergeleken met een jaar eerder.

Volkswagen had in 2022 nog last van tekorten aan onderdelen zoals chips, waardoor de productie werd verstoord. Die tekorten zijn inmiddels voorbij. Volgens het bedrijf uit Wolfsburg namen in alle regio’s de verkopen toe, met name in Europa en Noord-Amerika. De verkoop van elektrische auto’s liet een stijging van 35 procent tot 771.000 stuks zien.

De omzet van de gehele groep klom met 15 procent tot meer dan 322 miljard euro, ook geholpen door hogere verkoopprijzen. Voor dit jaar zegt Volkswagen te rekenen op een omzetgroei met hooguit 5 procent. Het bedrijf wijst daarbij onder meer op de onzekere economie en toenemende concurrentie. Het concern komt op 13 maart met volledige jaarcijfers.