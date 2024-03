Verzekeraar Aegon grootste daler in AEX na cijfers

Aegon was vrijdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die met winst het weekend inging. De verzekeraar kwam met tegenvallende jaarresultaten. Chemicali├źndistributeur IMCD was juist koploper bij de hoofdfondsen op het Damrak na beter dan verwachte cijfers.

De AEX eindigde met een plus van 0,7 procent op 854,10 punten. De MidKap klom 0,6 procent tot 904,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent. Parijs tekende een winstje van 0,1 procent op.

Aegon werd 5,6 procent lager gezet. Het verzekeringsconcern leed vorig jaar een nettoverlies. Dat kwam door verliezen die Aegon leed op zijn beleggingsportefeuille in de eerste jaarhelft. Verder maakte de verzekeraar bekend topman Lard Friese voor te dragen voor een nieuwe termijn. De Belgische bank KBC verlaagde het advies voor het aandeel. Branchegenoot NN Group verloor 3,6 procent.

IMCD nam de leiding in de AEX met een stijging van bijna 8 procent. Het bedrijf zag de omzet en het nettoresultaat vorig jaar afnemen. IMCD had al gewaarschuwd voor uitdagende macro-economische ontwikkelingen en dat het de resultaten van het sterke jaar 2022 niet zou evenaren. Volgens analisten van zakenbank Jefferies viel de jaarwinst van IMCD wel hoger uit dan verwacht.

In de MidKap was Corbion een uitblinker met een koerssprong van 11,6 procent. Het speciaalchemiebedrijf zag de omzet in 2023 licht dalen. De kernactiviteiten lieten daarbij wel groei zien. Ook de operationele winst nam toe. Verder verhoogt Corbion zijn dividend. Grootste daler bij de middelgrote fondsen was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een min van 3,4 procent.

Heijmans zakte 4,5 procent bij de kleinere fondsen op Beursplein 5 na publicatie van de jaarcijfers. De bouwer zag de omzet stijgen tot 2,1 miljard euro. De nettowinst bleef daarbij onveranderd op 60 miljoen euro. Het bedrijf verklaarde daarnaast in het vierde kwartaal de eerste tekenen van herstel in de woningmarkt te hebben gezien.

De euro was 1,0831 dollar waard, tegen 1,0803 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,2 procent meer op 80,75 dollar. Brentolie klom 2,8 procent prijs tot 84,23 dollar per vat.