WSJ: Boeing voert gesprekken om geplaagde toeleverancier te kopen

Boeing voert gesprekken om Spirit AeroSystems over te nemen, de geplaagde maker van de 737 MAX-rompen waarbij meerdere kwaliteitsproblemen spelen. Spirit heeft zakenbankiers ingehuurd om de opties te bespreken, meldt zakenkrant The Wall Street Journal (WSJ) op basis van ingewijden. Het bedrijf zou ook de opties onderzoeken voor de verkoop van activiteiten in Ierland waar vliegtuigonderdelen worden gemaakt voor Boeings rivaal Airbus. Twintig jaar geleden werd Spirit juist afgesplitst van Boeing.

Spirit is de belangrijkste toeleverancier van vliegtuigbouwer Boeing. Het bedrijf ligt onder een vergrootglas door problemen met de kwaliteit, waaronder het verkeerd boren van gaten, die de productie van Boeing vertragen. Spirit nam afgelopen herfst nog een oud-topman van Boeing in dienst om het bedrijf te leiden.

Het bedrijf maakte de romp van het toestel van Alaska Airlines dat tijdens een vlucht een deurpaneel verloor en daarna een noodlanding moest maken. Onderzoekers denken wel dat de fout die dat veroorzaakte bij een Boeing-fabriek lag, waar de benodigde bouten tijdens de productie niet zijn teruggeplaatst en waardoor de deurplug los kon raken.

Vorige maand werd bekend dat opnieuw problemen waren gesignaleerd bij vliegtuigen van Boeing, waardoor de levering van zo’n vijftig 737 MAX-toestellen misschien zou worden opgeschort. Het ging om gaten die op een incorrecte manier waren geboord. Spirit erkende het probleem en zei reparaties te gaan doen. Afgelopen augustus was er een vergelijkbare situatie.

Boeing verkocht de fabriek van Spirit juist om zich te kunnen focussen op de eindmontage van vliegtuigen, maar de afgelopen jaren werd die fabriek geplaagd door productieproblemen. Een overname zou dan ook lijnrecht ingaan tegen de eerdere strategie van Boeing. Bovendien zou Boeing dan de problemen bij Spirit moeten oplossen, terwijl de kwaliteitscontroles van het eigen bedrijf ook bekeken worden. Beide bedrijven staan onder toenemende druk van klanten en toezichthouders na het incident met het deurpaneel.

Spirit heeft het al jarenlang financieel moeilijk. Vorig jaar haalde het bedrijf 100 miljoen dollar op van Boeing als onderdeel van een deal om de financiën op orde te krijgen.

Boeing is verantwoordelijk voor bijna twee derde van de verkopen van de vliegtuigonderdelenfabrikant. De rest komt voor rekening van Airbus en defensiebedrijven, meldt WSJ.