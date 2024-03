Zara keert na twee jaar afwezigheid terug naar Oekraïne

Modeketen Zara keert na twee jaar weer terug naar Oekraïne. Kort na de Russische invasie van het land sloot het Spaanse concern alle winkels.

Zara’s moederbedrijf Inditex heeft de lokale verhuurders verteld dat vijftig van de oorspronkelijke tachtig winkels in het land weer open gaan. De winkels die gesloten blijven bevinden zich in delen van Zuid- en Oost-Oekraïne die zwaar getroffen zijn door de oorlog.

Inditex, ook eigenaar van de modeketens Pull & Bear en Bershka, zal geleidelijk twintig winkels heropenen in winkelcentra in Kyiv, volgens berichtgeving in de Financial Times.