AI slaagt over vijf jaar voor alle examens, zegt topman Nvidia

Kunstmatige intelligentie (AI) kan over vijf jaar slagen voor alle examens die mensen ook kunnen halen. Dat heeft topman Jensen Huang van maker van chips voor AI-toepassingen Nvidia voorspeld op een bijeenkomst aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Hij voegde er wel aan toe dat daarmee nog niet gezegd is dat computers dan even slim zijn als mensen.

“Als ik een AI een examen zou laten afleggen, elk examen dat je maar kunt bedenken”, redeneerde hij nadat hem werd gevraagd wanneer mensen computers kunnen maken die kunnen denken als mensen. “Ik denk dat we het over vijf jaar voor elk daarvan goed zullen doen”, luidde zijn antwoord.

Nu is AI al in staat om te slagen voor examens op het gebied van bijvoorbeeld rechten, waarbij de computer kan terugvallen op allerlei wetteksten en juridische uitspraken. Maar ingewikkelde medische examens zijn voor AI nu nog een stap te ver. Huang denkt dat die examens over vijf jaar ook haalbaar zouden moeten zijn.

Maar volgens andere definities lijkt het evenaren van de mens voor computers nog veel verder weg, aldus Huang. Dat komt volgens hem omdat wetenschappers het nog steeds niet eens zijn over hoe ze moeten beschrijven hoe het menselijke brein precies werkt. Daarom is het voor technici zo moeilijk om een als de mens denkende computer te maken.

Nvidia is momenteel ’s werelds belangrijkste speler op het gebied van chips die worden gebruikt voor AI. Die markt zit de laatste tijd flink in de lift en de omzet van Nvidia groeit daarom erg hard. Beleggers zijn ook erg enthousiast over de overneming, die op de beurs in New York inmiddels meer dan 2000 miljard dollar waard is.

Huang kreeg op de bijeenkomst ook een vraag over hoeveel extra chipfabrieken nodig zijn om de uitbreiding van de AI-industrie te ondersteunen. Volgens berichten in de media denkt Sam Altman, topman van ChatGPT-maker OpenAI, dat er nog veel meer fabrieken nodig zijn.

Huang antwoordde dat er inderdaad meer nodig zal zijn. Maar hij voegde eraan toe dat elke chip in de loop van de tijd ook beter zal worden, waardoor het aantal benodigde chips wordt beperkt.

“We hebben meer fabrieken nodig. Bedenk echter dat we in de loop van de tijd ook de algoritmen en de verwerking van AI enorm zullen verbeteren”, stelde de Nvidia-topman. “Het is niet zo dat de efficiëntie van computergebruik is wat het nu is.” Volgens Huang werken computers momenteel wel een miljoen keer zo efficiënt als tien jaar terug.