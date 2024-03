Oliekartel OPEC+ verlengt productieverlaging, aldus bronnen

Oliekartel OPEC+ verlengt de huidige productieverlaging tot en met het einde van juni. Dat melden bronnen bij de groep van grote olieproducerende landen waaronder Saudi-Arabië en Rusland aan persbureau Bloomberg. Op de oliemarkt was al verwacht dat de productievermindering langer door zou gaan om zo de prijzen te stutten.

Het gaat om een productieverlaging van circa 2 miljoen vaten per dag. Daarvan neemt Saudi-Arabië ongeveer de helft voor zijn rekening. De in Wenen gevestigde OPEC+ is voorzichtig gestemd door de zwakkere economie van China, wat de grootste importeur van olie ter wereld is. Daarnaast pompen Amerikaanse oliebedrijven steeds meer op, wat kan zorgen voor een overschot op de oliemarkt en dus druk op de prijzen.

Door de prijzen te stutten willen de landen van de OPEC+ de geldstromen uit de olie-export op peil houden. Saudi-Arabië heeft dat geld nodig voor zijn ambitieuze, maar buitengewoon kostbare economische hervormingsplannen, terwijl Rusland met de oliehandel zijn oorlogskas voor de strijd in Oekraïne spekt.