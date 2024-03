Alliander-topman: realiseer dat door vol stroomnet niet alles kan

Mensen moeten zich realiseren dat ze door het steeds vollere stroomnet niet alle elektriciteit kunnen gebruiken die ze willen gebruiken, zei topman Maarten Otto van energienetwerkbedrijf Alliander bij het presenteren van de jaarresultaten over 2023. “De situatie waarin we zitten vraagt van consumenten en bedrijven om continu te kijken naar hoe ga ik om met energie, nu en in de toekomst, en welke slimme oplossingen kan ik daarvoor op de korte termijn gebruiken.”

Het net raakt soms overbelast als veel mensen en bedrijven tegelijk stroom verbruiken of terugleveren met zonnepanelen. Op sommige plekken moeten consumenten en bedrijven wachten totdat ze een nieuwe aansluiting kunnen krijgen. Om deze problemen op te lossen zijn netwerkbedrijven als Alliander komende jaren het net aan het uitbreiden en versterken. Afgelopen jaar investeerde Alliander hier meer dan 1,4 miljard euro in en het bedrijf verwacht nog zeker tien jaar hiermee bezig te zijn.

Het net uitbreiden en versterken is volgens Alliander niet genoeg om de problemen op te lossen. Zo zouden particulieren en bedrijven minder stroom moeten gebruiken op drukke momenten op het net. Dit kan bijvoorbeeld door mensen en bedrijven korting te geven op het tarief als ze op drukke momenten geen stroom gebruiken. Zo sprak Alliander met een freesiakweker af dat die tussen 05.00 en 21.00 uur de lampen in de kas uitzet. Voor particulieren kan dit volgens Otto bijvoorbeeld betekenen dat ze hun zonnepanelen het aan het eind van de middag even niet kunnen gebruiken. “Maar het blijft vrijwillig”, benadrukt hij.