Beurswaarde Vivoryon verdampt na resultaten alzheimermedicijn

Biotechnoloog Vivoryon is maandag bijna al zijn waarde op de Amsterdamse beurs verloren na het bekendmaken van teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar een alzheimermedicijn. Een aandeel van het Duitse bedrijf kostte bij het sluiten van de beurs op het Damrak nog maar 80 cent, een daling van meer dan 90 procent. Dat is ook gelijk de laagste beurskoers ooit voor het bedrijf.

Vivoryon maakte bekend dat het middel varoglumastat geen significante verbetering liet zien bij alzheimerpatiënten. Topman Frank Weber verklaarde “diep teleurgesteld” te zijn. Vivoryon zal uiterlijk bij de jaarcijfers in april een nadere update geven over de vervolgstappen van het bedrijf. Sinds 2014 beschikt het bedrijf over een beursnotering in Amsterdam.

De AEX-index ging er 0,3 procent op vooruit tot een slotstand van 856,55 punten. De hoofdgraadmeter werd daarbij geholpen door flinke plussen van tot 3 procent bij chipfondsen ASMI, Besi en ASML. De MidKap verloor 0,4 procent op 901,20 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen raakten respectievelijk 0,1 en 0,6 procent kwijt. Parijs ging wel omhoog, met 0,2 procent.

De handel in Amsterdam kreeg een impuls van de nieuwe recordstanden op Wall Street van afgelopen vrijdag. Ook de Japanse beurs tikte maandag een nieuw recordniveau aan en sloot voor het eerst boven de 40.000 punten. De positieve stemming op de Amerikaanse beursvloeren wordt gedreven door de hoop op renteverlagingen in de Verenigde Staten, tekenen van afkoelende inflatie en een sterke stijging van de belangstelling voor kunstmatige intelligentie (AI) binnen de technologiesector.

Bierbrouwer Heineken klom 1,8 procent in de AEX, dankzij een adviesverhoging door de Britse bank Barclays. Chemicaliëndistributeur IMCD werd daarentegen door investeringsbank Jefferies van de kooplijst gehaald. Toch klom het aandeel 1,3 procent. IMCD won vrijdag al bijna 8 procent na goed ontvangen jaarcijfers.

In de MidKap stond Air France-KLM (min 3,9 procent) onderaan. Dat had te maken met een adviesverlaging voor het aandeel van investeringsbank AlphaValue/Baader.