Chemelot wil voorrang op stroomnet voor verduurzaming complex

Chemelot wil voorrang voor een betere aansluiting op het stroomnet, omdat het chemisch industriecomplex fors meer elektriciteit wil gebruiken om te verduurzamen. In 2027 of 2028 moet die verzwaring van de verbinding er zijn, anders haalt Chemelot zijn duurzaamheidsdoelen niet, zegt directeur Loek Radix. “Als dat niet gebeurt, ligt alles stil en kunnen de plannen van Chemelot niet waargemaakt worden. Deze aansluiting moet prioriteit hebben.”

Chemelot kijkt daarvoor naar netbeheerder TenneT. Volgens Radix moeten “nu keuzes gemaakt worden”. De noodzaak van de aansluiting zou bij iedereen duidelijk moeten zijn, volgens de directeur. “De ontwikkeling van Chemelot gaat verder dan afspraken met individuele bedrijven. De verduurzaming van de Nederlandse basisindustrie is een maatschappelijke uitdaging.”

Radix vraagt van de overheid dat bijvoorbeeld de vergunningsprocedures worden versneld. Chemelot wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal produceren met circulaire grondstoffen.

Op veel plekken in Nederland raakt het stroomnet vol, of is dat al. Bedrijven moeten daarom soms wachten tot ze een nieuwe aansluiting krijgen. Een verzwaring van bestaande connecties is soms ook niet meer mogelijk. Dat was bijvoorbeeld eerder het geval in Den Haag, waar netbeheerder Stedin aankondigde dat de maximale capaciteit was bereikt voor grootschalig stroomverbruik.