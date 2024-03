Consumenten onvoldoende ingelicht over werking slimme apparaten

Consumenten die slimme apparaten kopen worden vaak niet goed ingelicht over wat het apparaat precies doet, in welke omgeving het werkt en waar het mee samen kan werken. Dat concluderen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) en de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) in een gezamenlijk onderzoek. Zo verstrekken onlineverkopers van slimme apparaten in de helft van de gevallen bijvoorbeeld geen informatie over updatebeleid en in sommige gevallen leveren fabrikanten zelfs andere informatie dan verkopers.

De ACM en RDI baseren hun conclusie op basis van een steekproef met vijftien slimme apparaten, zogeheten ‘domotica’. Daar vallen huishoudelijke apparaten onder zoals slimme verlichting, babyfoons, televisies, thermostaten en wasmachines. Daarbij blijkt dat het vooral misgaat bij de meegeleverde apps die slimme apparaten gebruiken. Zo werd bij slechts twee van de vijftien apparaten het minimale versienummer voor het besturingssysteem vermeld dat de apps nodig hebben om goed te werken.

Het is voor het eerst dat de ACM en de RDI samen een onderzoek hebben uitgevoerd. Met de uitkomsten willen de toezichthouders een basis leggen voor hun toezicht op slimme apparaten. “Dit onderzoek laat zien dat veel apparaten nog tekortkomingen hebben”, zegt directeur Apparatuur John Derksen van de RDI. “De resultaten van dit onderzoek bieden daarvoor goede informatie en helpen ons uiteindelijk om de digitale veiligheid van apparatuur, en daarmee van ons land, verder te vergroten.”