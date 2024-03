EU-boete van 1,8 miljard voor Apple om benadelen muziekstreamers

De Europese Unie legt Apple een boete op van ruim 1,8 miljard euro. Het Amerikaanse techbedrijf hindert muziekstreamingsdiensten als Spotify om goedkopere abonnementen aan te bieden buiten Apple om. Daarmee misbruikt het bedrijf de macht die het heeft met zijn appwinkel voor iPhones en iPads, oordeelt de Europese Commissie.

Als Apple-gebruikers een abonnement nemen bij een muziekstreamingsdienst, betalen zij ook Apple. Diensten als Spotify proberen klanten daarom te wijzen op goedkopere abonnementen buiten Apple om, maar Apple blokkeert dat. Daarmee overtreedt Apple volgens de commissie Europese regels die de vrije concurrentie moeten waarborgen.

De forse boete is de eerste die de EU Apple oplegt. Brussel is al langer verwikkeld in een gevecht met vooral de grote Amerikaanse internetbedrijven over hun omgang met de regels die de Europese vrije markt beschermen.