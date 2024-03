Goldman Sachs raadt klanten af om te beleggen in China

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs raadt haar klanten af om te beleggen in China. Volgens Sharmin Mossavar-Rahmani, hoofd van de vermogensbeheeractiviteiten van de bank, zijn de recente scherpe beursdalingen in China geen reden om nu in te stappen.

In een interview met Bloomberg Television wijst ze onder meer op de verwachting van een aanhoudende verslechtering van de Chinese economie in de komende tien jaar. Dat komt onder meer door de problemen in de vastgoedmarkt en de verslechterende export. Onduidelijkheid over China’s beleidsvorming, samen met onvolledige economische gegevens, vergroten de bezorgdheid om daar te investeren, zei Mossavar-Rahmani.

“Al onze klanten stellen ons de vraag of ze daar nu moeten beleggen omdat China nu goedkoop lijkt. Is het slechte nieuws niet verwerkt in de koersen, vragen ze zich af. Ons standpunt is dat je daar niet moet zijn”, zegt de directeur van de tak vermogensbeheer voor zeer rijke klanten.

De communistische regering van China legde het afgelopen jaar meerdere beperkingen op aan welke economische gegevens gedeeld mogen worden met het buitenland. Zo bracht het bureau voor de statistiek een tijd sommige werkloosheidscijfers niet naar buiten.

“Het is niet duidelijk wat de algemene richting van het beleid op lange termijn zal zijn. Onzekerheid over het beleid zet over het algemeen een rem op de aandelenmarkt”, stelt Mossavar-Rahmani van Goldman Sachs.