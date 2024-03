Grondpersoneel Lufthansa gaat opnieuw staken

Het grondpersoneel van luchtvaartmaatschappij Lufthansa gaat opnieuw staken. Aanstaande donderdag en vrijdag leggen ze het werk neer. De luchtvaartmaatschappij verwacht dat ongeveer 200.000 passagiers zullen worden getroffen.

De vakbond Verdi eist een loonsverhoging van 12,5 procent en inflatiecompensatie voor het jaar, maar Lufthansa biedt tot nu toe 10 procent verhoging voor een periode van 28 maanden voor het grondpersoneel. Volgens Lufthansa-bestuurder Michael Niggemann is Verdi bewust uit op escalatie. “Er zijn veel meer stakingen dan onderhandelingen.”

Verdi-onderhandelaar Marvin Reschinsky ziet dat anders. “Door niet in te gaan op ons verzoek om te onderhandelen, laat Lufthansa zien dat ze alleen in beweging komen als de druk wordt opgevoerd. Met een serieus bod zijn we klaar om oplossingen te bieden.”

De aangekondigde staking van het grondpersoneel volgt een langere reeks stakingen bij Lufthansa op. Zo werd er afgelopen zaterdag nog gestaakt bij de technische afdeling en de vrachtafhandelingsafdeling van Lufthansa. Daardoor was het bijvoorbeeld niet mogelijk voor het bedrijf om speciale vracht van de grond te krijgen. Vorige maand staakten er meer afdelingen van de maatschappij, waaronder het grondpersoneel, waardoor 90 procent van de Lufthansa-vluchten geschrapt moest worden.