Nvidia verder omhoog op terughoudend Wall Street, Apple verliest

Beleggers op Wall Street namen maandag wat gas terug na de recordstanden op de koersenborden afgelopen vrijdag. Ook namen ze een afwachtende houding aan in aanloop naar belangrijke cijfers over de economie later deze week. Apple werd 2,5 procent lager gezet nadat het Amerikaanse techconcern een boete had gekregen van de Europese Unie van ruim 1,8 miljard euro.

Apple hindert volgens de Europese Commissie muziekstreamingsdiensten als Spotify om goedkopere abonnementen aan te bieden buiten Apple om. Daarmee misbruikt het bedrijf de macht die het heeft met zijn appwinkel voor iPhones en iPads. De forse boete is de eerste die de EU Apple oplegt.

De toonaangevende Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 38.989,83 punten. De breder samengestelde S&P 500-index verloor 0,1 procent op 5130,95 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 0,4 procent omlaag tot 16.207,51 punten. De S&P 500 en de Nasdaq eindigden vrijdag op recordstanden door het optimisme in de techsector over de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Aandelen Nvidia werden 3,6 procent meer waard. De Amerikaanse AI-chipfabrikant sloot vrijdag al voor het eerst met een beurswaarde van boven de 2 biljoen dollar. Nvidia haalde daarmee het Saudische staatsoliebedrijf Aramco in als het op twee na waardevolste beursbedrijf ter wereld. Eerder haalde Nvidia Google-moeder Alphabet al in als de op twee na grootste beursgenoteerde onderneming in de Verenigde Staten. Alleen Apple en Microsoft zijn nog meer waard dan Nvidia.

Super Micro Computer schoot bijna 19 procent omhoog. Het hoogwaardige technologiebedrijf, dat later deze maand wordt opgenomen in de S&P 500, steeg in de afgelopen twaalf maanden met meer dan 1000 procent.

Macy’s klom bijna 14 procent. De investeringsbedrijven Arkhouse en Brigade Capital hebben hun bod op de warenhuisketen verhoogd naar 6,6 miljard dollar. Het nieuwe bod biedt een overnamepremie van dik 33 procent ten opzichte van de slotkoers van vrijdag. In december wees Macy’s, dat ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, een bod van 5,8 miljard dollar af. Het bedrijf verklaarde het nieuwe voorstel te bestuderen.

Coinbase werd ruim 11 procent meer waard. De cryptobeurs bleef profiteren van de aanhoudende stijging van de bitcoin. Ook cryptoplatforms Marathon Digital en Riot Platforms gingen omhoog en klommen respectievelijk 4,8 procent en 6,7 procent.