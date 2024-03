Parfumerieketen Douglas wil ruim 1 miljard ophalen met beursgang

Douglas wil nog dit kwartaal naar de beurs in Frankfurt. Daarmee wil de parfumerieketen zo’n 1,1 miljard euro ophalen, heeft Douglas maandag bekendgemaakt. De opbrengsten van de beursgang wil het bedrijf gebruiken om de schulden terug te dringen.

De verkoop van nieuwe aandelen moet ongeveer 800 miljoen euro opbrengen. De overige 300 miljoen euro moet komen van kapitaalinjecties van bestaande aandeelhouders. Douglas is eigendom van de Britse investeringsmaatschappij CVC Capital Partners. Persbureau Bloomberg meldde vorig jaar nog dat CVC uit is op een beurswaardering van ruim 7 miljard euro voor Douglas.

De wortels van Douglas gaan terug naar 1821. Het bedrijf heeft meer dan 1800 winkels in Europa, waarvan ruim honderd in Nederland. Ook is het bedrijf met hoofdkantoor in Düsseldorf actief met onlineverkopen van parfums en andere verzorgingsproducten. Douglas wordt geleid door de Nederlandse topman Sander van der Laan.