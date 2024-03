Spotify juicht boete Apple toe, noemt het ‘belangrijk moment’

Streamingdienst Spotify noemt de boete voor Apple van 1,8 miljard euro “een belangrijk moment in de strijd voor een opener internet voor consumenten”. Geen enkel bedrijf, ook Apple niet, “mag zijn macht misbruiken om te bepalen hoe andere bedrijven met hun klanten interacteren”, reageert Spotify nadat het Amerikaanse techbedrijf maandag door de Europese Unie werd bestraft.

De Europese Unie legt Apple de boete op omdat Apple muziekstreamingsdiensten als Spotify hindert om goedkopere abonnementen aan te bieden buiten Apple om. Daarmee misbruikt het bedrijf de macht die het heeft met zijn appwinkel voor iPhones en iPads, oordeelt de Europese Commissie. De kwestie speelt sinds 2020, nadat Spotify zijn beklag had gedaan in Brussel.

Door de regels van Apple kon Spotify niet rechtstreeks in contact komen met klanten over upgrades, de prijzen van abonnementen, promoties en kortingen, licht een woordvoerder toe. “Door van Apple te eisen dat het stopt met zijn illegale gedrag in de EU, zet de Europese Commissie de consument op de eerste plaats”, zegt Spotify. “Consumenten, en niet Apple, moeten kunnen beslissen wat ze kopen, en waar, wanneer en hoe.”

Apple heeft volgens de streamingdienst al vaker wetten en gerechtelijke uitspraken in andere markten genegeerd. “We kijken dan ook uit naar de vervolgstappen die hopelijk een duidelijke en afdoende oplossing zullen bieden voor de oneerlijke praktijken die Apple al zo lang toepast.”

Apple zegt de boete aan te vechten. De commissie heeft volgens het bedrijf niet aangetoond dat consumenten schade hebben geleden. De ironie wil volgens Apple dat nu juist Spotify, de lachende derde, veel te machtig wordt.