Vivoryon hard onderuit op beurs na resultaten alzheimermedicijn

Vivoryon ging maandag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. Beleggers verwerkten de teleurstellende uitkomsten van een onderzoek naar het alzheimermedicijn, dat de biotechnoloog in ontwikkeling heeft. Het middel varoglumastat tegen de ziekte van Alzheimer liet volgens het bedrijf geen significante verbetering zien bij alzheimerpatiënten.

Topman Frank Weber verklaarde “diep teleurgesteld” te zijn in de uitkomsten. Vivoryon zal uiterlijk bij de jaarcijfers in april een nadere update geven over de vervolgstappen van het bedrijf. De Duitse bank M. M. Warburg verlaagde het beleggingsadvies voor Vivoryon van kopen naar verkopen in reactie op de onderzoeksresultaten. Het aandeel zag 93 procent aan beurswaarde verdampen en noteerde op 0,60 euro. Dat is de laagste beurskoers ooit voor het bedrijf.

Vivoryon liet bij een kwartaalupdate in december nog weten goede vooruitgang te boeken met de ontwikkeling van zijn alzheimermedicijn. In de eerste negen maanden van het gebroken boekjaar behaalde het bedrijf geen omzet en werd een verlies geleden van ruim 17 miljoen euro. Het bedrijf haalde vorig jaar ook geld op, waardoor de kaspositie per eind september uitkwam op in totaal 33 miljoen euro. Volgens Vivoryon was dat voldoende om de activiteiten tot in de tweede jaarhelft van 2024 te financieren.

De Duitse biotechnoloog werd in 2000 opgericht onder de naam Probiodrug. Sinds 2014 beschikt het bedrijf over een beursnotering in Amsterdam, waarna het in 2019 de naam veranderde van Probiodrug naar Vivoryon.