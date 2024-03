Waarde bitcoin breekt door 65.000 dollar richting nieuw record

De bitcoin heeft zijn opmars maandag voortgezet. De grootste en bekendste cryptomunt ter wereld schoot eerder op de dag al door de 64.000 dollar heen en steeg kort daarna door tot boven de 65.000 dollar. De bitcoin koerst daarmee gestaag af op het recordniveau van 69.000 dollar, dat in november 2021 werd bereikt.

De cryptomunt noteerde rond 11.15 uur bijna 4 procent hoger op zo’n 65.150 dollar. De bitcoin begon het jaar rond de 43.000 dollar en is dit jaar al zo’n 50 procent in waarde gestegen. De stijging van de prijs wordt gedreven door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoin-fondsen.

De zogeheten bitcoin-ETF’s werden in januari gelanceerd, na toestemming van de Amerikaanse toezichthouder SEC. Door die fondsen is de cryptomunt toegankelijker geworden voor een grotere groep beleggers, wat de vraag en daarmee ook de koers van de digitale munt aanjaagt. Ook zouden grote institutionele beleggers meer investeren in de digitale munt. Beleggers hoeven nu niet meer direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin via de beursgenoteerde fondsen.

De koersbewegingen van de bitcoin, die meer dan tien jaar geleden werd ge├»ntroduceerd, zijn vaak erg grillig. Ook wordt de cryptomarkt geregeld opgeschrikt door onrust en schandalen, zoals het omvallen van het grote handelsplatform FTX in 2022. In dat jaar kelderde de bitcoin met 65 procent in waarde en aan het begin van 2023 was de cryptomunt nog maar 16.600 dollar waard. De hoop dat met de komst van bitcoin-ETF’s het imago van de cryptomunt zou verbeteren, zorgde in 2023 echter voor een opmars van 160 procent.