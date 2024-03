AEX koerst af op lager begin in afwachtende markt

De AEX-index op het Damrak lijkt dinsdag licht lager te beginnen. Beleggers verwerken de lagere slotstanden op Wall Street, waar de beursgraadmeters wat terugvielen van eerdere recordniveaus. Op de beursvloeren wordt verder vooral uitgekeken naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) op donderdag. Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB donderdag opnieuw de rente in de eurozone onveranderd laten.

Ook verschijnt voorzitter Jerome Powell van de Amerikaanse Federal Reserve deze week in het Congres om uitleg te geven over het monetair beleid. Vrijdag komt ook nog het banenrapport van de Amerikaanse overheid over februari naar buiten dat een belangrijke rol speelt bij het rentebeleid van de centrale bank.

De Aziatische beurzen gingen dinsdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio sloot een fractie lager, na het bereiken van een nieuw recordniveau een dag eerder. De Hang Seng-index in Hongkong zakte 2,5 procent en de beurs in Shanghai won 0,3 procent.

In China ging de aandacht uit naar de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres. De regerende communistische partij liet daarbij weten voor dit jaar te mikken op een economische groei van 5 procent. Vorig jaar bedroeg de groei 5,2 procent. Dat was de laagste groei in decennia, met uitzondering van de coronajaren. De Chinese regering schroeft verder zijn defensiebudget dit jaar met 7,2 procent op. Concrete maatregelen om de kwakkelende economie te ondersteunen bleven uit.

Op het Damrak kwam TKH nog met cijfers. De technologiegroep boekte afgelopen jaar meer omzet en winst. Topman Alexander van der Lof sprake daarbij van beter dan verwachte resultaten in het vierde kwartaal. Volgens de topman versnelde de leveringen in de laatste maanden van het jaar, na de eerdere vertragingen door verstoringen in de toeleveringsketen. Voor het eerste kwartaal verwacht het bedrijf dat de omzet en het bedrijfsresultaat zullen dalen ten opzichte van een jaar eerder. Voor heel 2024 rekent het bedrijf wel op een verdere groei van de omzet en het resultaat.

Ook Vivoryon blijft in de belangstelling staan. De biotechnoloog zag maandag ruim 90 procent van zijn beurswaarde verdampen door een mislukt onderzoek naar het alzheimermedicijn, dat het bedrijf in ontwikkeling heeft.

De euro was 1,0847 dollar waard, tegen 1,0861 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,6 procent minder op 78,32 dollar. Brentolie daalde 0,4 procent prijs tot 82,44 dollar per vat.