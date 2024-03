Apple en Tesla verliezen op flink lager Wall Street

Techconcern Apple en elektrische autofabrikant Tesla behoorden dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. Apple lijdt onder de toenemende concurrentie in China van lokale smartphonefabrikanten als Huawei en Xiaomi. Het bedrijf heeft volgens marktonderzoeker Counterpoint Research de iPhone-verkopen in China in de eerste zes weken van dit jaar met 24 procent zien dalen ten opzichte van een jaar eerder. Het aandeel eindigde 2,8 procent lager.

Tesla (min 3,9 procent) had dinsdag te maken met brandstichting in een elektriciteitsmast en stroomuitval bij een grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn. Een links-extremistische actiegroep, volgens persbureau dpa met de naam Vulkangruppe, heeft de verantwoordelijkheid daarvoor opgeëist. Volgens de actiegroep was het een protest tegen de autofabrikant, die een bos wil laten kappen om een treinstation en magazijn te kunnen bouwen. Tesla schat in dat de schade in de honderden miljoenen loopt.

Beleggers op Wall Street keken verder uit naar de verklaring van voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve. De centralebankpresident geeft woensdag in het Amerikaanse Congres uitleg over het monetair beleid van de Fed. Op de financiële markten wordt gehoopt dat de rente in de Verenigde Staten snel omlaag kan, maar de verwachting is dat Powell zal herhalen dat daar geen haast mee is.

De Dow-Jonesindex noteerde na de slotbel 1 procent lager op 38.585,19 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1 procent, tot 5078,65 punten, en techgraadmeter Nasdaq zakte 1,7 procent tot 15.939,59 punten. Op maandag leverden de indices in New York ook al in.

Meta Platforms daalde 1,6 procent. Het moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram kampte dinsdag met een grote wereldwijde storing, waardoor verschillende diensten niet bereikbaar waren. Inmiddels is de storing, volgens Meta veroorzaakt door een technisch probleem, weer opgelost.

Coinbase zakte 5,4 procent. De cryptobeurs veerde even op nadat de bitcoin een recordstand van ruim 69.000 dollar had bereikt. Maar gedurende de handelsdag zakte de waarde van ’s werelds grootste cryptomunt weer, tot een waarde van zo’n 62.000 dollar bij het slot van Wall Street. Ook cryptoplatforms Marathon Digitals (min 13,4 procent) en Riot Platforms (min 9,1 procent) werden nu mee naar beneden getrokken.

De euro was 1,0858 dollar waard, tegen 1,0866 dollar bij het sluiten van de beurzen in Europa. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent in prijs tot 78,18 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder op 82,05 dollar per vat.