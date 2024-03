Bitcoin nadert recordniveau van 69.000 dollar uit 2021

De bitcoin heeft dinsdag bijna de hoogste stand ooit bereikt. De grootste en bekendste cryptomunt ter wereld schoot tijdens de handel in Azië met gemak door de grens van 68.000 dollar heen. Op het hoogtepunt van 68.828 dollar noteerde de digitale munt slechts een fractie onder het recordniveau van 69.000 dollar dat in november 2021 werd bereikt.

De koers van de cryptomunt viel daarna terug tot onder de 68.000 dollar en noteerde rond 08.20 uur 0,8 procent lager op zo’n 67.050 dollar. De bitcoin begon het jaar rond de 43.000 dollar en is dit jaar zo’n 50 procent in waarde gestegen. De stijging wordt gedreven door de aanhoudende sterke vraag onder beleggers naar Amerikaanse beursgenoteerde bitcoin-fondsen, die in januari werden gelanceerd.

Omgerekend in euro’s heeft de waarde van de bitcoin, die in dollars wordt verhandeld, al een nieuw recordniveau bereikt. Ook de totale marktwaarde van bitcoin overtreft met bijna 1,4 biljoen dollar inmiddels de piek van zo’n 1,3 biljoen dollar die in november 2021 werd bereikt.