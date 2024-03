Bloomberg: AMD mag van VS AI-chip niet in China verkopen

De Amerikaanse chipfabrikant Advanced Micro Devices (AMD) mag een AI-chip niet in China verkopen omdat de chip te krachtig zou zijn, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De chip met kunstmatige intelligentie (AI) was minder krachtig gemaakt dan halfgeleiders die AMD in andere landen verkoopt, zodat het buiten exportbeperkingen zou vallen. Maar de Amerikaanse overheid vindt de chip alsnog te geavanceerd.

De Verenigde Staten hebben exportbeperkingen ingevoerd voor geavanceerdere chips naar China. Om de AI-chip toch op de Chinese markt te brengen heeft AMD toestemming nodig van de Amerikaanse overheid. Washington vindt dat de chips zo krachtig zijn dat de producent een vergunning van de overheidsdienst het Bureau van Industrie en Veiligheid (BIS) moet hebben om het te kunnen verkopen.

Het is niet duidelijk of AMD de vergunning heeft aangevraagd. Zowel AMD als BIS reageerde niet tegenover persbureau Bloomberg.

De VS beperken de export van de meest geavanceerde chips en chiptechnologieën naar China, omdat de Amerikaanse regering bang is dat China de chips en technologieën gebruikt voor militaire doeleinden. Ook in Nederland gelden om die reden exportbeperkingen. Zo mag chipmachinefabrikant ASML uit Veldhoven meerdere van zijn geavanceerde machines niet meer leveren aan Chinese bedrijven.