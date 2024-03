Boeing gaat voor Amerikaans leger nieuwe satelliet bouwen

Boeing gaat voor de United States Space Force (USSF) van het Amerikaanse leger een nieuwe communicatiesatelliet bouwen. Met de opdracht is een bedrag van bijna 440 miljoen dollar (405 miljoen euro) gemoeid.

De in 2019 opgerichte USSF is het onderdeel van de Amerikaanse strijdkrachten dat verantwoordelijk is voor oorlogsvoering in de ruimte. Met de nieuwe satelliet, de Wideband Global Satcom 12 (WGS-12) moet het commandocentrum van de USSF veilig, altijd en overal ter wereld kunnen communiceren met eigen strijdkrachten en bondgenoten.

Michelle Parker, vicepresident van de Boeing-divisie Space Mission Systems zegt “trots” te zijn op de opdracht voor het nieuwe satellietsysteem. Er zijn momenteel in totaal tien WGS-satellieten in gebruik. Ook de WGS-11 werd geleverd door Boeing.

In tegenstelling tot de ruimtevaartdivisie van Boeing, kampt de luchtvaarttak met grote problemen. De Amerikaanse toezichthouder Federal Aviation Administration (FAA) heeft het concern vorige week drie maanden de tijd gegeven om orde op zaken te stellen door “structurele problemen in de kwaliteitscontrole”. De fabrikant raakte afgelopen januari in opspraak toen tijdens een vlucht een deurpaneel van een vliegtuig losraakte. Drie passagiers in dat vliegtuig eisen nu een schadevergoeding van een miljard dollar.