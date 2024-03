Chemieconcern Bayer voorziet minder winst, maar wil niet splitsen

Chemieconcern Bayer verwacht opnieuw een jaar met dalende winsten, aangezien het Duitse bedrijf kampt met lage prijzen voor landbouwproducten en nieuwe concurrentie voor zijn beste medicijnen. Toch wil topman Bill Anderson voorlopig niet tornen aan de drieledige structuur van het bedrijf, dat zich richt op farmaceutische producten, landbouw en consumentengezondheidsproducten.

Bayer verwacht dat de kernwinst per aandeel, een belangrijke winstgraadmeter van het bedrijf, dit jaar beduidend lager uitkomt dan vorig jaar. Eerder gingen er stemmen op dat het misschien beter zou zijn als Bayer zich zou opsplitsen. “Ons antwoord is ‘nu niet'”, zegt de vorig jaar aangetreden Anderson daarover in een verklaring. Toch sluit hij een splitsing in de toekomst ook niet uit. “Dit mag niet verkeerd worden opgevat als ‘nooit”, voegt hij er namelijk aan toe.

Bayer kampt onder andere met een reeks rechtszaken van mensen die zeggen kanker te hebben gekregen door het onkruidverdelgingsmiddel Roundup. Dat middel met het omstreden bestanddeel glyfosaat kreeg Bayer in handen na de overname van zijn Amerikaanse concurrent Monsanto. Onder Anderson wordt wel gewerkt om de ontwikkeling van geneesmiddelen te versterken, de kosten terug te dringen en besluitvormingsprocessen te versnellen.

Recent kondigde het concern al aan veel managementlagen binnen het bedrijf op te heffen. Maar het is nog niet bekend hoeveel banen er in totaal zullen verdwijnen bij Bayer, dat eind 2022 meer 100.000 mensen in dienst had. Het bedrijf, tevens eigenaar van voetbalclub Bayer Leverkusen, is actief in meer dan tachtig landen waaronder Nederland. Hier werken ruim 1000 mensen op verschillende locaties.