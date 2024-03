Chipbedrijven duwen AEX in het rood, Vivoryon verder omlaag

De beurskoersen op het Damrak gingen dinsdag over een breed front omlaag. Vooral de chipbedrijven, aandelen die maandag nog flink omhoog gingen, werden lager gezet. Een lagere opening van Wall Street zette de koersen verder onder druk tijdens de slotsessie in Amsterdam.

De AEX, de belangrijkste beursgraadmeter in Amsterdam, sloot 0,6 procent lager op 851,16 punten. De MidKap ging 1 procent omlaag tot 892,21 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs verloren tot 0,3 procent. De Londense FTSE eindigde praktisch onveranderd.

ASMI, Besi en ASML verloren tot 3,4 procent. Maandag wonnen de chipbedrijven nog tot 3 procent door het optimisme in de chipsector over de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI).

Beleggers gingen over tot winstnemingen in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) donderdag. Naar alle waarschijnlijkheid laat de ECB de rente in de eurozone opnieuw onveranderd.

Vivoryon kreeg opnieuw een koersverlies te verwerken, van bijna 8 procent. De biotechnoloog zag maandag ruim 90 procent van zijn beurswaarde verdampen door een mislukt onderzoek naar het alzheimermedicijn, dat het bedrijf in ontwikkeling heeft.