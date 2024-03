Disney-topman ‘uiterst zeker’ van winst uit streaming dit jaar

Topman Bob Iger van entertainmentconcern Walt Disney is “uiterst zeker” dat de streamingdiensten van zijn bedrijf dit jaar winstgevend zullen zijn. Dat zei hij op een technologie- en mediacongres in San Francisco. “Ik denk dat de resultaten van de afgelopen twee kwartalen duidelijk laten zien dat we er alle vertrouwen in hebben dat we daar in het vierde fiscale kwartaal van dit jaar zullen zijn”, aldus Iger.

Disney heeft verschillende streamingdiensten, waarvan Disney+ in Nederland een van de bekendste is. Alle diensten samen waren in het laatste kwartaal van vorig jaar goed voor een verlies van 216 miljoen dollar. Dat was een sterke verbetering ten opzichte van het negatieve resultaat van ruim 1 miljard dollar over dezelfde periode een jaar eerder.

Disney, ’s werelds grootste entertainmentbedrijf, investeert flink in streaming omdat consumenten steeds meer overstappen van traditionele tv naar online.

In tegenstelling tot Disney weet streamingconcurrent Netflix wel al te profiteren. Die streamingdienst zag de winst over het laatste kwartaal verzeventienvoudigen tot 938 miljoen dollar. In die laatste maanden van 2023 kreeg het bedrijf er bovendien ruim 13 miljoen abonnees bij. Netflix ging er bij de publicatie van de kwartaalcijfers overigens wel van uit dat het dit rappe groeitempo niet zal vasthouden.