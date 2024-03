Felyx komt in handen van Spaans deelscooterbedrijf

Het Nederlandse deelscooterbedrijf Felyx komt in handen van de Spaanse branchegenoot Cooltra. Door de krachtenbundeling ontstaat volgens de partijen de grootste aanbieder van elektrische deelscooters in Europa. Felyx blijft wel onder de eigen naam actief in steden waar de scooters van het bedrijf nu al rondrijden.

Felyx is in 2017 opgericht in Amsterdam. Inmiddels heeft het bedrijf 6000 volledig elektrische voertuigen verspreid over 21 steden in Nederland en België. Cooltra is onder meer actief in Spanje, Italië en Portugal. Samen bestrijken de twee partijen straks meer dan dertig steden in verschillende Europese landen. Hun gezamenlijke vloot bedraagt 28.000 voertuigen. Hoeveel geld met de deal is gemoeid, willen de partijen niet naar buiten brengen.