Geen vertrekkende vluchten vliegveld Hamburg donderdag om staking

Er zullen donderdag geen vluchten vertrekken vanaf de luchthaven in Hamburg als gevolg van stakingen. Dat meldt het vliegveld in een verklaring op zijn website. Eerder werd al rekening gehouden met annuleringen door een staking van Lufthansa-grondpersoneel, maar de Duitse vakbond Verdi heeft nu ook luchthavenbeveiligers in Hamburg en Frankfurt opgeroepen het werk neer te leggen.

De staking van het grondpersoneel van luchtvaartconcern Lufthansa begint woensdagavond en duurt in totaal zestig uur. Daar komt nu de werkonderbreking van beveiligingspersoneel bovenop, die eveneens op woensdagavond begint en in totaal 24 uur duurt.

Lufthansa ging al uit van veel geannuleerde vluchten op donderdag en vrijdag door de staking van het grondpersoneel. Gedurende die dagen zouden zo’n duizend vluchten worden geschrapt, met name van en naar Frankfurt en Hamburg. Daardoor zouden ongeveer 200.000 reizigers worden gedupeerd. Ook vluchten van en naar Schiphol komen te vervallen, evenals een dertigtal vluchten van en naar Brussels Airport.