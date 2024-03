Jeff Bezos haalt Elon Musk in als rijkste persoon op aarde

Elon Musk is niet meer de rijkste persoon op aarde. De Tesla-baas moet die toppositie afstaan aan Jeff Bezos, oprichter van webwinkelconcern Amazon.

Bezos is dankzij de gestegen waarde van Amazon-aandelen goed voor een vermogen van 200,3 miljard dollar (184,6 miljard euro), berekende persbureau Bloomberg in zijn zogenoemde Billionaires Index. Musk, die ook ruimtevaartbedrijf SpaceX leidt, moet het na een waardedaling van Tesla-aandelen stellen met een vermogen van 197,7 miljard dollar.

De 60-jarige Bezos, die een belang van 9 procent heeft in Amazon, stond al eens eerder te boek als rijkste persoon ter wereld. De laatste keer dat hij bovenaan stond in het rijkenlijstje was in 2021.

Amazon is al ruim een jaar bezig met een opmars op de beurs. Sinds de laatste weken van 2022 is de waarde van de aandelen van het techconcern ruim verdubbeld. Bij Tesla is sprake van een omgekeerde beweging. Door zorgen over toenemende concurrentie van goedkopere merken voor elektrische auto’s is het bedrijf 50 procent minder waard dan tijdens de piek in 2021.

De rijkdom van Musk kan nog een nieuwe knauw krijgen. Een rechter in de Amerikaanse staat Delaware blokkeerde onlangs een beloningspakket ter waarde van 55 miljard dollar voor Musk, na klachten van een aandeelhouder. Dat pakket bestaat uit aandelenopties die door de jaren heen miljarden waard zijn geworden.

Deze opties, die Musk de mogelijkheid geven miljoenen Tesla-aandelen te kopen, zijn naast zijn belangen in het automerk en SpaceX een belangrijk onderdeel van zijn rijkdom. Voorlopig tellen ze nog mee in de berekeningen van Bloomberg.