Links-extremisten eisen sabotage Duitse Tesla-fabriek op

Een links-extremistische actiegroep eist de verantwoordelijkheid op voor de brandstichting bij een elektriciteitsmast en de stroomuitval bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn. De claim komt van Vulkangruppe, oftewel Vulkaangroep. Volgens de actiegroep was het een daad van protest tegen de autofabrikant.

“We hebben vandaag Tesla gesaboteerd”, aldus een brief van Vulkangruppe. Door de uitval van de stroom ligt de fabriek van Tesla bij Grünheide stil. De fabriek is ontruimd.

De politie zei al vermoedens te hebben van brandstichting bij de stroommast. Ook woningen in de omgeving van Grünheide zitten zonder stroom. De politie doet momenteel onderzoek.

Volgens de actiegroep was het doel van de sabotage om de grootste mogelijke black-out te veroorzaken voor de fabriek van Tesla. In de brief stellen ze dat “Tesla de aarde, grondstoffen, mensen en werknemers consumeert en vervolgens wekelijks 6000 SUV’s, killer-auto’s en monstertrucks uitspuugt” bij Grünheide. Tesla heeft gezegd niet te verwachten dat de productie snel hervat kan worden.

De Vulkangruppe zou in 2021 ook een aanslag hebben gepleegd op de stroomvoorziening voor de bouw van de fabriek. Toen beschuldigden de links-extremisten Tesla ervan dat het bedrijf niet “groen, ecologisch en sociaal” is.

Actievoerders zijn momenteel ook aan het demonstreren tegen de uitbreidingsplannen die Tesla heeft voor de fabriek. Ze hebben sinds vorige week een bos naast de autofabriek bezet, bijvoorbeeld met boomhutten. Ze zijn het er niet mee eens dat bomen gekapt moeten worden voor de uitbreiding.

Het fabrieksterrein is 300 hectare groot, maar Tesla wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zou onder meer nodig zijn voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers. Tesla produceert daar jaarlijks zo’n 300.000 auto’s. Het bedrijf wil die productiecapaciteit opvoeren naar 1 miljoen.

Eerder spraken omwonenden van de fabriek zich al uit tegen de uitbreiding. Tesla ligt ook onder vuur omdat het de limieten voor afvalwater bij de fabriek in de oostelijke deelstaat Brandenburg zou overschrijden. Een deel van de geplande fabrieksuitbreiding ligt bovendien in een waterbeschermingsgebied.