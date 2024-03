Lufthansa annuleert vluchten van en naar Schiphol om staking

Lufthansa schrapt de komende dagen een twintigtal vluchten van en naar Schiphol omdat het grondpersoneel van de Duitse luchtvaartmaatschappij gaat staken. Op woensdagavond leggen de medewerkers zestig uur lang het werk neer, tot zaterdagochtend. Op al die dagen worden vluchten geschrapt, is te zien op de website van Schiphol. Het betreft vluchten van en naar de Duitse steden München en Frankfurt.

In totaal vliegt Lufthansa zo’n 25 keer per dag op Schiphol. Ongeveer de helft van de vluchten wordt geraakt door de staking, blijkt uit de vluchtgegevens. Lufthansa zei eerder te verwachten dat in totaal ongeveer 200.000 passagiers worden getroffen door de staking. De belangrijkste luchthavens voor de Duitse maatschappij zijn vliegvelden in München en Frankfurt.

Het is niet de eerste keer dat het grondpersoneel van de vliegtuigmaatschappij het werk neerlegt. Vorige maand werd bij verschillende afdelingen van de maatschappij gestaakt, waaronder het grondpersoneel, waardoor 90 procent van de Lufthansa-vluchten geschrapt moest worden. Vakbond Verdi eist een loonsverhoging van 12,5 procent en inflatiecompensatie voor het jaar.