Meeste Nederlandse cryptobezitters beleggen voor lange termijn

De meeste bezitters van cryptomunten in Nederland, zo’n 85 procent, beleggen voor de lange termijn. Deze groep koopt en bewaart digitale munten en hoopt op de lange termijn rendement te maken, meldt marktonderzoeker Multiscope op basis van een onderzoek onder ruim 4000 Nederlanders.

Cryptobezitters voorspelden in 2023 nog een koersstijging van de bitcoin van 75 procent in de komende vijf jaar. De daadwerkelijke stijging in de afgelopen negen maanden van 140 procent overtrof die verwachtingen ruimschoots. Een derde van de cryptobeleggers verkoopt de portefeuille pas bij een gemiddeld rendement van 735 procent.

Cryptobezitters van 18 tot 34 jaar verkopen hun portefeuille bij een gemiddeld rendement van 177 procent, terwijl 35- tot 49-jarigen dit pas doen bij een rendement van 1515 procent. Deze laatste groep wenst hiermee veruit het hoogste rendement. 50-plussers streven naar een rendement van 775 procent.

Een op de tien bezitters ziet cryptomunten als een toekomstig betaalmiddel en koopt ze niet voor het verwachte rendement. Dit percentage steeg met 4 procentpunt ten opzichte van 2022. Daarnaast is 5 procent van de cryptobeleggers een handelaar, die dagelijks cryptomunten koopt en verkoopt om rendement te maken.