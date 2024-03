Politie vermoedt brandstichting als oorzaak uitval Tesla-fabriek

De Duitse politie vermoedt dat brandstichting bij een elektriciteitsmast heeft gezorgd voor een stroomstoring waardoor de productie bij de grote fabriek van Tesla nabij Berlijn is stilgevallen. Volgens Duitse media is er dinsdagochtend vroeg een explosie geweest bij een stroommast in de buurt van de fabriek in Grünheide.

De brandweer is ingezet om het vuur te blussen en de politie heeft een helikopter ingeschakeld voor onderzoek. Ook heeft de politie een drone ingezet. De fabriek van Tesla is ontruimd.

Actievoerders zijn momenteel aan het demonstreren tegen de uitbreidingsplannen die Tesla heeft voor de fabriek. De actievoerders hebben sinds vorige week een bos naast de autofabriek bezet, bijvoorbeeld met boomhutten. Ze zijn het er niet mee eens dat bomen gekapt moeten worden voor de uitbreiding.

Volgens de regionale krant Märkische Allgemeine is in de buurt van de elektriciteitsmast een tent aangetroffen van een mogelijke actievoerder. Er waren aanwijzingen dat daar ook explosieven waren begraven. Daardoor werd de inzet van brandweer en politie rond de locatie tijdelijk gestaakt.

Tesla zegt dat er ook veiligheidsmaatregelen zijn getroffen voor de fabriek. Na overleg met de lokale stroomaanbieder zou Tesla niet verwachten dat de productie snel wordt hervat.

Het fabrieksterrein is 300 hectare groot, maar Tesla wil daar 170 hectare aan toevoegen. Die ruimte zou onder meer nodig zijn voor een treinstation voor goederenaanvoer, opslaghallen en een opvang voor kinderen van werknemers. Tesla produceert daar jaarlijks zo’n 300.000 auto’s. Het bedrijf wil die productiecapaciteit opvoeren naar 1 miljoen.

Eerder spraken omwonenden van de fabriek zich al uit tegen de uitbreiding. Inwoners van Grünheide stemden in een plaatselijk referendum in meerderheid tegen.

Tesla ligt ook onder vuur omdat het de limieten voor afvalwater bij de fabriek in de oostelijke deelstaat Brandenburg zou overschrijden. Een deel van de geplande fabrieksuitbreiding ligt bovendien in een waterbeschermingsgebied.