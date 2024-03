Productie Duitse Tesla-fabriek stil door stroomstoring

De productie bij de grote fabriek van Tesla in de buurt van Berlijn is dinsdag stilgevallen door een stroomstoring. Dat meldt een woordvoerder aan het Duitse persbureau DPA. De fabriek bij Grünheide is ontruimd.

De stroomstoring is het gevolg van brand in een elektriciteitsmast in de buurt van de fabriek. De politie doet onderzoek naar de brand die dinsdagochtend vroeg werd ontdekt. De brandweer werd ingezet om de brand te blussen. Na overleg met de lokale stroomaanbieder zou Tesla niet verwachten dat de productie snel hervat wordt.