Schade brand Duitse fabriek volgens Tesla ‘honderden miljoenen’

De schade die linkse extremisten hebben aangericht door een elektriciteitsmast bij een Duitse Tesla-fabriek in brand te steken, loopt in de ‘honderden miljoenen’. Dat heeft Tesla bekendgemaakt. Volgens de Duitse krant Bild ligt de productie in de fabriek zeker tot eind deze week stil.

“Als de eerste bevindingen worden bevestigd, is dit een verraderlijke aanval op onze elektriciteitsinfrastructuur”, zei Michael Stübgen, minister van Binnenlandse Zaken van de deelstaat Brandenburg. De actie zal niet zonder gevolgen blijven, zei hij. “Hier werden duizenden mensen afgesloten van basisvoorzieningen en in gevaar gebracht.”

Tesla wil de productiecapaciteit van de fabriek, waar jaarlijks ongeveer 500.000 auto’s van de band rollen, verdubbelen. Lokale bewoners stemden vorige maand tegen een motie om bos te kappen, zodat Tesla daar een treinstation en magazijnen kan bouwen. Milieuactivisten hebben hutten gebouwd in bomen waarvan ze verwachten dat die moeten verdwijnen als de uitbreiding doorgaat.

De aanslag is in een brief opgeëist door een extreemlinkse activistische organisatie die zich de Vulkangruppe noemt. De brief was ondertekend met ‘Agua De Pau’ de naam van een vulkanische berg op de Azoren. De politie onderzoekt of de brief authentiek is.

Tesla-topman Elon Musk heeft op socialmediaplatform X woedend gereageerd op de brandstichting. De daders zijn volgens hem “ofwel de domste eco-strijders ter wereld of ze zijn poppen van degenen die geen goede klimaatdoelen hebben”. “Het stoppen van de productie van elektrische voertuigen in plaats van fossiele voertuigen is extreem dom”, aldus Musk.