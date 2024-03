Techinvesteerder Prosus onderaan in licht lagere AEX

Prosus was dinsdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. De techinvesteerder kampte met koersverliezen in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft, en zakte dik 2 procent. In Hongkong verloor de beurs 2,6 procent, onder aanvoering van de Chinese techbedrijven.

De Chinese regering liet tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het Volkscongres weten dit jaar te mikken op een economische groei van 5 procent. Concrete maatregelen om de kwakkelende economie te ondersteunen bleven echter uit.

De algehele stemming op het Damrak was terughoudend. Beleggers verwerkten de lagere slotstanden op Wall Street, waar de beursgraadmeters wat terugvielen van eerdere recordniveaus. Daarnaast wordt vooral gewacht op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB). Naar alle waarschijnlijkheid zal de ECB donderdag opnieuw de rente in de eurozone onveranderd laten.

De AEX-index noteerde kort na aanvang van de handel 0,4 procent lager op 853,49 punten. De MidKap daalde 0,5 procent tot 896,77 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,4 procent.