Treinverkeer tussen Nederland en Duitsland plat tijdens staking

Het treinverkeer tussen Nederland en Duitsland wordt donderdag en vrijdag ernstig verstoord door een staking op het Duitse spoor. Die begint in de nacht van woensdag op donderdag om 02.00 uur en duurt tot vrijdag 13.00 uur. Reizigers die in die periode van en naar Duitsland willen, kunnen daarom flinke hinder ondervinden, laat een woordvoerster van de NS weten. Ook bij vervoerder Arriva leidt de staking tot uitgevallen treinen.

De woordvoerder van de NS zegt dat de ICE International en de intercity naar Berlijn de gehele donderdag en op vrijdag tot ongeveer 13.00 uur niet rijden. Ook de nachttreinen naar Oostenrijk en Zwitserland vertrekken op woensdag en donderdag niet. NS raadt reizigers aan om de informatie en reisplanner goed in de gaten te houden. “We blijven afhankelijk van de situatie over de grens”, licht de woordvoerster toe.

De Arriva-sneltrein tussen Maastricht en Aken rijdt tot aan Heerlen en niet van en naar Duitsland, meldt een woordvoerder van die vervoerder. Dat duurt in elk geval vanaf het begin van de dienstregeling op donderdagochtend tot vrijdagmiddag 14.00 uur.

De staking op het Duitse spoor is de vijfde in een maandenlang durend cao-conflict tussen de Duitse machinistenvakbond GDL en staatsspoorbedrijf Deutsche Bahn. Vakbondsleden van GDL willen met de staking een hoger loon afdwingen, om de gestegen inflatie te compenseren. Ook willen ze een kortere werkweek van 35 uur in plaats van 38 uur voor datzelfde loon. DB zei eerder al dat de stakingen een enorme impact gaan hebben op de dienstregeling.