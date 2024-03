Verkoop motorfietsen gaat opnieuw sterk omhoog

De verkoop van motorfietsen gaat ook in 2024 erg hard, nadat de branche vorig jaar al het beste verkoopjaar sinds in ieder geval 2010 beleefde. Volgens brancheorganisaties RAI Vereniging en BOVAG zijn in februari een kwart meer nieuwe motoren op kenteken gezet dan in dezelfde maand vorig jaar.

In totaal zijn er afgelopen maand 1508 motorfietsen geregistreerd, tegen 1205 een jaar terug. De meest gewilde merken waren Kawasaki en Yamaha. Het best verkochte model was de Yamaha MT-07. Daarvan werden er 73 nieuwe exemplaren geregistreerd.

De interesse in motorfietsen was tijdens de coronapandemie al toegenomen, maar daarna zijn de cijfers alleen maar verder omhooggegaan. Tot nu toe zijn er dit jaar al 2479 motoren verkocht. Dat is bijna 13 procent meer dan vorig jaar rond deze tijd. Inmiddels telt Nederland 808.000 motoren.

Volgens de branche zijn er afgelopen jaren ook veel motorrijbewijsbezitters bijgekomen. Het aantal bezitters van het motorrijbewijs is opgelopen tot anderhalf miljoen. “Steeds meer mensen en met name jongeren beginnen de motorfiets te omarmen”, verklaart Martijn van Eikenhorst, manager sectie Motoren van RAI Vereniging.