Woningbouwers willen overheidssteun om vraag aan te jagen

Om de markt van nieuwbouwwoningen te stimuleren is financiële steun van de overheid nodig en een aanpassing van de huidige reguleringen. Dat stelt WoningBouwersNL, brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers, in een halfjaarlijks rapport.

Het “betaalbaar” opleveren van nieuwbouwwoningen kan volgens de organisatie niet zonder financiële ondersteuning van het Rijk. “Ook is het essentieel dat overheden marktpartijen toestaan om te bouwen voor de vraag. Het merendeel van kopers vraagt om een grondgebonden woning, terwijl overheden nu met name plannen toestaan met heel veel appartementen”, aldus de branchevereniging. “Aangezien de overheid zich steeds sterker met woningbouw bemoeit zal het herstel van de nieuwbouwverkoop sterk afhangen van het gedrag van (lokale) overheden”, staat in het rapport.

De steeds verdergaande regulering van de huursector “holt de investeringsbereidheid van beleggers en woningcorporaties steeds verder uit”. Ook houden veel gemeenten, ondanks de recente prijsdalingen en enorme bouwkostenstijgingen, “halsstarrig vast” aan te hoge grondprijzen. Het beleid van woonminister Hugo de Jonge noemt de vereniging “desastreus”.

Toch zijn de vooruitzichten voor de nieuwbouwwoningmarkt dit jaar positief. “De verkoop van bestaande woningen toont tekenen van herstel, wat een gunstig effect heeft op de nieuwbouwmarkt.” De vereniging noemt als gunstige factoren stabiele economische omstandigheden, de groeiende arbeidsmarkt en een lichte daling van de hypotheekrente.

Daarbij kunnen potentiële kopers meer geld lenen, mede door gunstigere leennormen voor een hypotheek. “Zo kan een alleenstaand huishouden minimaal 67.000 euro extra lenen voor het kopen van een energiezuinige nieuwbouwwoning”, stelt WoningBouwersNL.