Aandacht voor verklaring Fed-baas Powell op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar Jerome Powell. De voorzitter van de Federal Reserve zal later op de dag een verklaring afgeven voor het Amerikaanse Congres over het beleid van de centrale bank. Beleggers zijn vooral benieuwd of Powell iets zal gaan zeggen over mogelijke renteverlagingen later dit jaar.

Ook komt loonstrookverwerker ADP met zijn maandelijkse rapport over de banengroei in het Amerikaanse bedrijfsleven. Dat rapport loopt vooruit op het officiële banenrapport van de Amerikaanse overheid, dat vrijdag verschijnt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt naast de inflatie een belangrijke rol bij het rentebeleid van de Fed. De Fed komt woensdag na het slot van de Europese beurshandel ook nog met het zogeheten Beige Book, dat inzicht geeft in de stand van de Amerikaanse economie.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een vrijwel vlak begin, na de verliesbeurt een dag eerder. Ook de andere Europese beurzen lijken met kleine koersuitslagen te openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio sloot opnieuw een fractie lager, na het bereiken van een nieuw recordniveau aan het begin van de week. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,5 procent en de beurs in Shanghai daalde 0,2 procent.

Chemicaliëndistributeur IMCD zal mogelijk profiteren van een adviesverhoging door de Amerikaanse bank JPMorgan. De Britse bank Barclays schroefde daarentegen zijn beleggingsadvies voor fitnessketen Basic-Fit terug.

Ook ASML staat in de belangstelling. Investeringsbank Jefferies verhoogde het koersdoel voor het aandeel en handhaafde het koopadvies voor de chipmachinemaker. Daarnaast meldde De Telegraaf op basis van bronnen dat het demissionaire kabinet in het diepste geheim aan een plan werkt om te voorkomen dat ASML over de grens gaat kijken en Nederland gaat verlaten.

Speciaalchemiebedrijf Corbion kondigde aan Peter Kazius voor te dragen als nieuw financieel topman bij de aandeelhoudersvergadering op 15 mei. Hij volgt Eddy van Rhede van der Kloot op, die in 2014 werd benoemd tot financieel directeur.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag lager. De Dow-Jonesindex daalde 1 procent tot 38.585,19 punten. De brede S&P 500 verloor ook 1 procent en techbeurs Nasdaq zakte 1,7 procent.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegen 1,0868 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 78,45 dollar. Brentolie klom 0,3 procent in prijs tot 82,30 dollar per vat.