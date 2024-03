Amerikaanse bank NYCB zorgt voor schrikreacties op Wall Street

De Amerikaanse bank New York Community Bancorp (NYCB) heeft woensdag voor schrikreacties gezorgd op Wall Street. De kredietverstrekker die veel geld uitleent aan beleggers in commercieel vastgoed, verloor eerst ongeveer de helft van zijn beurswaarde. Vervolgens werd de handel tijdelijk stilgelegd en uiteindelijk sloot het aandeel met een plus van ruim 7 procent.

Het opmerkelijke koersverloop komt omdat het bedrijf zich genoodzaakt zag geld op te halen om het vertrouwen van beleggers te herstellen. Eerst schrok iedereen daarvan, maar toen duidelijk werd dat NYCB een injectie kreeg van meer dan 1 miljard dollar werd dat alom als een blijk van vertrouwen beschouwd. Verschillende investeerders waren bereid om geld in NYCB te steken, onder andere de voormalige Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin.

NYCB was recent in problemen gekomen. Het bedrijf had ontdekt dat interne controles op risico’s rond kredieten niet op orde waren. Ook moest het bedrijf een afschrijving van 2,4 miljard dollar doen op transacties uit het verleden en stapte de topman per direct op. Eind januari joeg NYCB beleggers ook al schrik aan. De bank maakte bekend fors meer geld apart te zetten om mogelijke problemen met leningen aan verhuurders van appartementen op te vangen.