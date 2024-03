AVROTROS wint rechtszaak over uitzendingen energiebedrijf HEM

AVROTROS heeft de rechtszaak gewonnen die Hollandse Energie Maatschappij (HEM) had aangespannen om kritische uitzendingen van het programma Radar. De uitzendingen van Radar over het bedrijf zijn rechtmatig, oordeelde de rechter in Lelystad woensdag.

Radar, gepresenteerd door Antoinette Hertsenberg, maakte in 2022 meerdere uitzendingen over vermeende misstanden bij HEM na klachten van consumenten. Het programma had klachten ontvangen over agressieve verkoopmethoden, te dure contracten en te hoge opzegpercentages.

Maar HEM vond dat Radar zich onjuist en schadelijk had uitgelaten over HEM. Het bedrijf meende dat er niet kon worden gesproken van een misstand, maar slechts van enkele ontevreden personen.

De rechter heeft de vorderingen van HEM afgewezen. “Meer dan 200 klanten van HEM hebben klachten geuit”, staat onder meer in de uitspraak. “Dat hier sprake is van een misstand en dat AVROTROS hier op een kritische wijze aandacht aan mag besteden, is zonder twijfel.” Hierdoor mogen ook de artikelen op de website van Radar over HEM blijven staan.

HEM komt vaker in het nieuws. Eind vorig jaar besloot de Autoriteit Consument & Markt (ACM) het toezicht op de onderneming te verscherpen. Volgens de toezichthouder voldeden de financiële positie, uitbetalingen van tegoeden en administratie van HEM niet aan de eisen.