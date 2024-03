Bedrijfsleven wil actie Duitse overheid na brand in Tesla-fabriek

De Duitse overheid moet in actie komen om toekomstige aanvallen op de stroomvoorziening te voorkomen. Daarvoor pleit onder meer de Duitse Kamer van Koophandel en Industrie (DIHK) na brandstichting bij een Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn. “Politiek en bedrijfsleven moeten samenwerken om de veiligheid van netwerken en kritieke faciliteiten te garanderen”, zei DIHK-directeur Martin Wansleben woensdag. Inmiddels is er in Duitsland een debat gaande over de kwestie.

Door de brandstichting verwacht Tesla dat de productie in zijn fabriek in Grünheide enkele dagen stilligt. De enige productielocatie van de Amerikaanse elektrische autofabrikant in Europa was niet het enige slachtoffer. Ook tienduizenden inwoners in de regio hadden last van de stroomstoring.

De verantwoordelijkheid is opgeëist door een links-extremistische actiegroep met de naam Vulkangruppe. De brief waarin dat werd gedaan heeft de politie inmiddels aangemerkt als “authentiek”. De politie spreekt echter nog niet van een aanslag. “We hebben het nog steeds over opzettelijke brandstichting”, laat een politiewoordvoerder woensdag weten.

De DIHK wil dat de landelijke politiek zich over de kwestie buigt. In Duitsland ligt al een wet klaar die soelaas kan bieden. Die moet het beschermingsniveau voor beheerders van kritieke infrastructuren verbeteren en de beveiligingsinspanningen van deze exploitanten ondersteunen. Maar de wet moet nog worden goedgekeurd, iets wat de Duitse regering maandenlang heeft uitgesteld.

De minister van Binnenlandse Zaken binnen de deelstaat Brandenburg Michael Stübgen wil dat er ondertussen meer controles en politiepatrouilles komen om te voorkomen dat dergelijke aanvallen opnieuw plaats kunnen vinden. Zijn collega van Economische Zaken Jörg Steinbach heeft al meer veiligheid beloofd. “Het moet echter ook voor iedereen duidelijk zijn, uiteindelijk ben je niet immuun voor een terroristische aanslag”, zei hij.

Volgens Stefan Bratzel, het hoofd van het Duitse onderzoeksinstituut voor auto’s en mobiliteit CAM, is het incident bij Tesla “schadelijk voor het imago van Duitsland als investeringslocatie”. Tesla wordt internationaal nauwlettend in de gaten gehouden en de zaak trekt dan ook internationale aandacht, zegt hij, en het is de vraag in hoeverre investeringen van investeerders voldoende beschermd zijn. Bratzel stelt dan ook dat de Duitse staat ervoor moet zorgen dat criminelen aangepakt worden.