Bloomberg: Italiaanse verzekeraar heeft mogelijk interesse in NN

De grote Italiaanse verzekeraar Assicurazioni Generali denkt erover om een andere verzekeraar over te nemen en lijkt onder meer geïnteresseerd in NN Group. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

De Italianen zouden bezig zijn met het onderzoeken van een reeks overnamekandidaten. Niet alleen het concern achter Nationale-Nederlanden wordt genoemd, maar ook partijen als het Britse Aviva en het Oostenrijkse Uniqa. Later in het bericht wordt ook Aegon nog aangehaald. Generali weigerde tegenover Bloomberg commentaar te geven. Ook NN en Aegon willen niet reageren. “Wij reageren nooit op geruchten”, zegt een woordvoerster van Aegon.

Met een mogelijke deal zouden miljarden euro’s gemoeid kunnen zijn. Er zijn al op hoog niveau informele gesprekken gevoerd met een aantal potentiële doelwitten, wisten bronnen te melden. Maar tot formele gesprekken zou het nog niet zijn gekomen en er zouden momenteel nog geen echte onderhandelingen gaande zijn.

Dat laatste zou wel een vereiste zijn, wil Generali daadwerkelijk toeslaan. Volgens Bloomberg heeft de verzekeraar namelijk geen trek in een vijandige deal, waarbij een koper zich rechtstreeks tot de aandeelhouders van een overnameprooi richt.

Op de beurs in Amsterdam veerde het aandeel NN Group woensdagmiddag duidelijk op. De verzekeraar sloot met een plus van 1,2 procent. Aegon won 1,3 procent, maar hier was een reactie in het koersverloop minder zichtbaar. Generali leverde op de beurs in Milaan licht aan beurswaarde in.

Generali, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1831, deed de voorbije jaren al vaker overnames. Sinds topman Philippe Donnet in 2016 de leiding kreeg heeft de verzekeraar uit Trieste meerdere deals gesloten om de positie op de thuismarkt en in het buitenland te versterken.