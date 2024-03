Britse economie groeit volgens minister Hunt weer na recessie

De Britse economie groeit dit jaar weer en komt daarmee uit de recessie van vorig jaar, zegt de Britse minister van Financiën Jeremy Hunt bij het presenteren van de begrotingsplannen voor dit jaar. Hij voorziet een groei van 0,8 procent en de jaren daarna groeit de economie volgens hem verder. Ook komt de regering van premier Rishi Sunak met structurele belastingverlagingen.

Door de minder hoge inflatie is er nu ruimte om de belastingen te verlagen, zegt Hunt. “We kunnen families nu helpen met niet alleen tijdelijke steun voor de kosten van levensonderhoud, maar ook met permanente belastingverlagingen.” Sunak en Hunt voerden in 2022 nog flinke belastingverhogingen in.

De regering van het Verenigd Koninkrijk wil bijvoorbeeld de belasting verlagen op de verkoop van een huis of ander pand van 28 naar 24 procent. Ook wil hij sociale premies die miljoenen werknemers betalen verder omlaag brengen.