Cyberaanval legt brouwerij achter Duvel en La Chouffe plat

De Belgische productie van brouwerij Duvel Moortgat is woensdag veiligheidshalve volledig stilgelegd na een cyberaanval. Het gaat om een ransomwareaanval die afgelopen nacht werd opgemerkt. Bij dergelijke aanvallen wordt een bedrijf of persoon gevraagd een bedrag te betalen om weer toegang te krijgen tot het eigen computernetwerk; een vorm van afpersing dus.

“De IT-afdeling werd meteen op de hoogte gebracht van de aanval. De servers werden stilgelegd en de productie werd in alle Belgische brouwerijen veiligheidshalve stilgelegd”, vertelt een woordvoerster namens Duvel Moortgat. De brouwerijen die het betreft zijn die in Puurs-Sint-Amands, Stadsbrouwerij De Koninck in Antwerpen, Brasserie d’Achouffe in Achouffe en Brouwerij Liefmans in Oudenaarde. Verder is ook de productie van dochterbedrijf Boulevard Brewing in de Verenigde Staten stilgelegd.

Volgens de zegsvrouw werkt de IT-afdeling aan een oplossing. Duvel Moortgat, dat naast Duvel ook bieren van onder meer de merken La Chouffe, De Koninck en Liefmans brouwt, verwacht overigens dat de aanval maar beperkte impact zal hebben. Er is namelijk meer dan voldoende voorraad beschikbaar, aldus de woordvoerster.