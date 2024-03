Cybersecuritybedrijf CrowdStrike stijgt op Wall Street na cijfers

CrowdStrike behoorde woensdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse cybersecuritybedrijf boekte in het vierde kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Ook gaf het bedrijf sterke verwachtingen af voor het huidige kwartaal en het hele boekjaar. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van meer dan 18 procent.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de zware verliesbeurt een dag eerder. Beleggers reageerden ook op een verklaring van Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, voor Amerikaanse politici. Daarin herhaalde hij dat de centrale bank geen haast heeft met het verlagen van de rente zolang beleidsmakers nog niet overtuigd zijn dat ze de inflatie onder controle hebben.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent hoger op 38.706 punten. De brede S&P 500-index won 0,5 procent tot 5106 punten. De Nasdaq steeg 0,7 procent tot 16.053 punten. Dinsdag zakte de techgraadmeter nog 1,7 procent, door flinke verliezen van iPhone-maker Apple, softwareconcern Microsoft en elektrische autofabrikant Tesla. Beleggers verwerkten daarnaast nieuwe gegevens over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Tesla zakte nog eens zo’n 3 procent. Dinsdag zakte het aandeel nog bijna 4 procent na de stroomuitval bij de grote Tesla-fabriek in de buurt van Berlijn. Die werd veroorzaakt door brandstichting bij een elektriciteitsmast door een links-extremistische actiegroep uit protest tegen de autofabrikant.

Foot Locker leverde daarnaast dik 24 procent in. De verkoper van sportschoenen leed afgelopen kwartaal verlies door de forse kortingsacties van het bedrijf tijdens het feestdagenseizoen. Ook vielen de verwachtingen voor dit jaar tegen.

Warenhuisketen Nordstrom ging bijna 14 procent onderuit. De retailer uit Seattle wist de marktverwachtingen in het afgelopen kwartaal te overtreffen, maar waarschuwde voor een mogelijke omzetdaling in het nieuwe boekjaar.

Cryptobeurs Coinbase won ruim 4 procent, dankzij een koersherstel van de bitcoin. De digitale munt viel een dag eerder flink terug in waarde na het bereiken van een nieuw recordniveau.